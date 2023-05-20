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G7 призвала Китай оказать давление на Россию с целью завершения СВО

12:12, 20.05.2023
G7 призвала Китай оказать давление на Россию с целью завершения СВО
Фото: flickr.com

Страны-участницы G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода войск с Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров этих государств.

Помимо этого, члены «Большой семерки» призвали Пекин «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее сообщалось, что лидеры стран-участниц G7 намерены усиливать шаги по разоружению и нераспространению оружия.

— Мы предпринимаем конкретные шаги для... укрепления усилий в области разоружения и нераспространения на пути к конечной цели мира без ядерного оружия, — говорится в заявлении.

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Максим Кокунин
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