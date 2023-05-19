Министр спорта России надеется на успех «Игр будущего» в Казани и развитие их в других странах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на успешное проведение «Игр будущего» и последующего развития проекта в других странах, сообщил он на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum 2023».



— Казань не нуждается в представлении, здесь профессиональная команда, очень современные инфраструктура, технологии... Я желаю сегодня плодотворной дискуссии, открытого диалога, хороших решений, конечно, успехов первым «Играм будущего». Они будут первыми, но надеюсь, что их успех будет предвестником дальнейшего развития проекта в других странах.

Он упомянул, что такой формат соревнований был предложен для того, чтобы найти путь интеграции кибердисциплин и классического спорта:

— Чтобы гармонично развивались наши дети, а мы как взрослые понимали ценность спорта, их воспитывали… Для нас, для министерства спорта, это тоже некий вызов, потому что мы какое-то время назад обсуждали на сессии факторы стабильного развития. Мы понимаем, что от того, насколько будет образована и здорова наша молодежь, зависит стабильное развитие наших стран и мира в целом. Найти эти пути интеграции и понимания, чем интересуется сегодня молодежь, обеспечить их интерес через спорт, через новые направления в спорте — наша общая задача.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Ожидается, что в «Играх будущего» примут участие более 2 тысяч профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах. Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



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Маргарита Головатенко