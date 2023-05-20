В 50% компаний уверены: решение личных вопросов в рабочее время положительно влияет на продуктивность труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Половина компаний в Казани считает, что решение личных вопросов в рабочее время положительно влияет на продуктивность труда. С тем, что возможность время от времени решать личные вопросы в рабочее время повышает продуктивность труда, согласен каждый второй работодатель и 6 из 10 казанцев.



Однако мнения работодателей относительно решения сотрудниками личных вопросов в рабочее время разошлись.

Так, в 50% компаний считают, что это положительно влияет на продуктивность труда, при этом 16% в этом однозначно уверены, а 34% скорее разделяют такое мнение: «Почему бы и нет, если это не становится системой».

Ровно столько же (50%) работодателей придерживаются прямо противоположного мнения: «Если продуктивность хотя бы не снижается, это уже хорошо, а говорить о повышении не приходится».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ожидаемо, что соискатели чаще, чем работодатели, согласны с мнением о том, что решение личных вопросов в рабочее время положительно влияет на продуктивность труда. Такую позицию разделяют 6 из 10 опрошенных, причем 21% в этом однозначно уверены, а 39% скорее согласны: «Иногда случаются неотложные личные дела, и я благодарна работодателю, что мне дают возможность их сделать».

Напротив, 4 из 10 не разделяют мнения о повышении результативности труда, если сотрудник тратит рабочее время на личные вопросы: 14% однозначно не согласны, а 26% скорее не согласны («В рабочее время надо работать»).

Чем моложе респонденты, тем толерантнее они по отношению к трате рабочего времени на личные дела: если среди опрошенных до 34 лет эту точку зрения разделяют 70%, то среди старшего поколения — только 47%.

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Илина Хакимова