Казанцы с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру

Казанцы с доходом выше среднего чаще признают, что связи помогли им построить карьеру, но отказываются считать их главным фактором успеха, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob, проведя опрос среди менеджеров по персоналу и представителей экономически активного населения (данные есть в распоряжении «Реального времени».

Так, каждый второй казанец (54%) считает, что личные связи помогают строить карьеру, однако это не самое главное.

Но в определяющей роли знакомств чаще уверено старшее поколение, а в профессионализм больше верит молодежь. Почти каждый третий работодатель (32%) считает, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост. Но 10% опрошенных уверены, что именно связи помогают построить карьеру.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мнение об определяющей роли связей в карьере также связано с уровнем заработка респондентов. Так, среди опрошенных с доходом до 30 тыс. рублей такая позиция свойственна 34%, а вот среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей, — только 22%.

В то же время горожане с доходом менее 30 тыс. рублей оценивают влияние фактора знакомств на свою карьеру всего на 3,4 балла, а зарабатывающие более 80 тыс. рублей — на 4,8 балла из 10.

В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,2 балла из 10.



Еще 24% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, а главное — профессионализм, уверены 18%.



Интересно, что в чрезвычайной важности личных связей убеждена большая доля мужчин (27%), нежели женщин (20%). А вот тезис о том, что знакомства помогают, но они не главное, чаще высказывают женщины (58% против 49% среди мужчин).



Казанцы считают самыми полезными для карьеры знание английского и китайского языков. При этом за английский язык проголосовало значительно большее число казанцев — 54%, за китайский — лишь 9%. Что в их работе и вовсе не нужен никакой язык отметили 13% жителей столицы Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова