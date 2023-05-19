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Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA1000

19:50, 19.05.2023
Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA1000
Фото: vk.com/kudermetova

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA 1000 в Риме.

Счет игры составил 5:7, 7:5, 2:6. После игры теннисистки не пожали руки.

В финале Калинина встретится с победительницей встречи Рыбакина (Казахстан) — Остапенко (Латвия).

В четвертьфинале россиянка обыграла китаянку Чжэн Циньвень. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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