Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA1000
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA 1000 в Риме.
Счет игры составил 5:7, 7:5, 2:6. После игры теннисистки не пожали руки.
В финале Калинина встретится с победительницей встречи Рыбакина (Казахстан) — Остапенко (Латвия).
В четвертьфинале россиянка обыграла китаянку Чжэн Циньвень. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
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