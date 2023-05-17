Казанская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет в полуфинале турнира в Риме с украинкой Ангелиной Калининой

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Риме. В четвертьфинале россиянка обыграла китаянку Чжэн Циньвень.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

В полуфинале турнира спортсменка сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Она, в свою очередь, обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Игра между соперницами состоится в пятницу, 19 мая.

Фото: pxhere.com

Напомним, перед встречей с Чжэн Циньвень Кудерметова обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 19 минут.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов