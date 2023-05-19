Первый вице-премьер России Андрей Белоусов: «Нам объявили экономическую войну»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», заявил, что против страны была объявлена экономическая война.

— Нам объявили экономическую войну. Часто приходится действовать исходя из целесообразности и прежде всего защищая экономические интересы нашей страны. Когда мы говорим о выстраивании систематической работы, то, конечно, должны находиться в правовом поле или формировать его в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой. Потому что участников много, в том числе наших российских компаний. Они должны четко понимать правила игры, по которым осуществляется экономическая деятельность. Поэтому, несмотря на все изменения ситуации, а они бывают резкие, труднопредсказуемые, мы, правительство и банк России, стараемся формировать систему правил или соблюдать те правила, что уже были определены, — сказал он.

В начале мая в МИДе России предупредили о том, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским западным санкциям: часть стран уже дала понять, что не готова брать на себя риски.



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Максим Кокунин