В МИДе России предупредили о возможном присоединении стран Центральной Азии к антироссийским санкциям

В МИДе России предупредили о том, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским западным санкциям: часть стран уже дала понять, что не готова брать на себя риски. Об этом заявил во вторник замглавы министерства Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».



— Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам, — сказал он.

Галузин подчеркнул, что Россия никому не диктует, какого внешнего и внутриполитического курса стоит придерживаться, при условии, что «это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ»:

— Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций, — добавил он.

Замминистра также вновь обратил внимание, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии, передает ТАСС.



Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце апреля принимал участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в Узбекистане. Глава республики встретился с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зоиром Мирзаевым, где на площадке «Иннопрома» стороны обсудили возможные направления сотрудничества.

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Илина Хакимова