Рустам Минниханов назвал Катар надежным партнером России
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра торговли и промышленности Катара Султаном Бин Рашидом Аль-Хатером. Об этом сообщает его пресс-служба.
— Отношения между нашими странами развиваются поступательно. Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока, — сказал татарстанский лидер.
Минниханов, добавил, что Россия придает большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества.
В свою очередь Султан Бин Рашид Аль-Хатер поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием и приглашение принять участие в Международном экономическом форуме.
Сегодня на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» Рустам Минниханов заявил, что в России рассматривают исламские государства в качестве приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров. Он добавил, что страна стремится укрепить всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с государствами — членами Организации исламского сотрудничества, уважая их общественно-политические уклады и традиционные духовно-нравственные ценности, способствуя продвижению межрелигиозного, межкультурного диалога и взаимопонимания, а также консолидации усилий в борьбе с исламофобией.
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