В Татарстане подешевели огурцы, бананы и куриные яйца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 10 по 15 мая зафиксировали снижение средних цен на свежие огурцы и помидоры, бананы, картофель и некоторые другие продукты питания. Без изменений осталась стоимость баранины (кроме бескостного мяса), ржаного и ржано-пшеничного хлеба.

Лидером по снижению средних цен вновь стали свежие огурцы. Они подешевели на 10,74%, до 128,9 рубля за килограмм. Их стоимость снижается пять недель подряд.

На другие продукты питания динамика снижения средних цен с 10 по 15 мая сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 3,46%, до 173,75 руб./кг;

бананы — на 1,87%, до 124,48 руб./кг;

подсолнечное масло — на 1,8%, до 117,05 руб./л;

куриные яйца — на 1,3%, до 71,72 рубля за упаковку из 10 штук.

Также в республике подешевели вареная колбаса, сливочное масло, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметана, пшеничная мука и яблоки. Минимально снизились средние цены на гречку, творог, говядину и свинину (кроме бескостного мяса), маргарин, сосиски и сардельки, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, шлифованный рис, следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, с 10 по 15 мая в Татарстане подешевел картофель — на 0,84%, до 27,5 рубля за килограмм. Другие овощи, входящие в «борщевой набор», подорожали — свежая белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и репчатый лук.



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Татьяна Демина