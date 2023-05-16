Официальная статистика: в Татарстане в начале мая подешевели огурцы, мука и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале мая в Татарстане подешевели свежие огурцы и помидоры, куриные яйца, яблоки, пшеничная мука. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины (585,06 руб./кг), а также хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов (77,44 руб./кг).

Заметнее всего за неделю со 2 по 10 мая в Татарстане подешевели свежие огурцы — на 12,6%, до 144,48 рубля за килограмм. Они дешевеют четвертую неделю подряд.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На другие продукты питания динамика снижения цен за неделю сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 7,95%, до 180 руб./кг;

пшеничная мука — на 1,43%, до 40,51 руб./кг;

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности — на 1,3%, до 60,52 руб./л;

куриные яйца — на 1,2%, 72,66 руб./кг;

яблоки — на 1,05%, до 94,8 руб./кг;

Также в республике в начале мая подешевели мясные консервы для детского питания, маргарин, сметана, гречка, макароны, сосиски и сардельки. Минимально снизились средние цены на черный байховый чай, мороженую неразделанную рыбу, печенье, сливочное масло, пшено, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, за неделю в республике подешевел картофель. Средняя цена опустилась на 3,63%, до 27,75 рубля за килограмм.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина