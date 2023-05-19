Российская армия сорвала снабжение украинской армии боеприпасами и иностранной техникой

Фото: Минобороны России

Ночью Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ. Склад ракетно-артиллерийского вооружения российские войска поразили в районе населенного пункта Боковое Донецкой Народной Республики, возле Константиновки в ДНР был также уничтожен склад боеприпасов.

Фото: Минобороны России

— В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники, — добавил представитель ведомства.

За последние дни российские войска регулярно уничтожают крупные склады противника. Так, за предыдущие сутки в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ. Днем ранее Вооруженные силы России поразили крупный склад боеприпасов украинской армии в Николаеве.

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Айрат Назипов