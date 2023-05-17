Российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве

Фото: Минобороны России

Ночью Вооруженные силы России поразили крупный склад боеприпасов украинской армии в Николаеве. Об этом сообщает Минобороны страны.

— Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Еще один склад боеприпасов был уничтожен в районе Авдеевки. Как отметили в Минобороны, эти снаряды принадлежали 110-й механизированной бригаде ВСУ.

Фото: Минобороны России

Накануне сообщалось, что российские войска поразили гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Его удалось уничтожить в Киеве.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов