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Российские войска уничтожили крупные склады боеприпасов и иностранной техники ВСУ

14:54, 18.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска уничтожили крупные склады боеприпасов и иностранной техники ВСУ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства и резервам противника. Все объекты были поражены, сообщили в Минобороны России.

В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ. Также было пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.

Истребители ВКС России уничтожили в ДНР самолет Су-24 ВСУ. Также за сутки российским войскам удалось сбить Ми-8 ВСУ в Запорожской области.

Фото: Минобороны России

Накануне российские войска поразили крупный склад боеприпасов украинской армии в Николаеве. Еще один склад боеприпасов был уничтожен в районе Авдеевки.

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Айрат Назипов
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