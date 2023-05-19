Николай Патрушев заявил о причастности США к убийству Владлена Татарского и Дарьи Дугиной

Вашингтон координировал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны, — цитирует его «РИА Новости».

Он уточнил, что американские спецслужбы принимали участие в планировании и координации взрыва на Крымском мосту, подрыва газопровода «Северный поток» и других терактов.

По его мнению, эти действия призваны дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, подорвать конституционные устои и суверенитет России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, зачем киевский режим устраивает теракты на территории России. По его мнению, их цель — «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду».

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Ей предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов