Министр финансов США заявила, что дефолт в Америке скажется и на мировой экономике

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила о катастрофических последствиях потенциального дефолта для финансовой системы страны на встрече с руководством десятков американских банков, сообщается в заявлении американского ведомства.

Йеллен встретилась более чем с 20 генеральными директорами и руководителями банков, чтобы «обсудить текущую экономическую ситуацию» и инициативы американского лидера Джо Байдена в этой сфере:

— Министр Йеллен также обсудила срочную необходимость решения Конгрессом вопроса о потолке госдолга и заострила внимание на тяжелых последствиях дефолта для банковской системы, для национальной и мировой экономики, — отмечается в заявлении.

Фото: flickr.com

Также глава американского минфина подчеркнула, что неспособность повысить потолок госдолга или приостановка его действия «приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы» и бизнеса в США, передает ТАСС.

На встрече Йеллен вновь указала на то, что «банковская система США устойчива и стабильна, по-прежнему обладает достаточным капиталом и ликвидностью». Министр уточнила, что ее ведомство «продолжает внимательно следить за ситуацией в банковском секторе».

На этой неделе Йеллен подтвердила, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. Байден также заявил, что в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.

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Илина Хакимова