WADA наказало 203 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 атлетов из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщает пресс-служба WADA.



В стадии расследования находятся 182 дела, еще 73 спортсменам предъявили обвинения.

— WADA связывается со всеми соответствующими органами, участвующими в расследовании, чтобы обеспечить справедливость для спортсменов во всем мире, заявил президент WADA Витольд Банька.

Директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер отметил преодоление «важного рубежа в 200 санкционированных дел». По его словам, операция LIMS потребовала значительного оперативного сотрудничества со стороны антидопинговых организаций и других заинтересованных сторон. Отмечается, что успех был в значительной степени обусловлен инвестициями, вложенными WADA и антидопинговым сообществом.

Россия в процессе создания современной и высокотехнологичной антидопинговой системы, несмотря на сложные отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).



— Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с WADA, создает современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит еще более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством, — рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Маргарита Головатенко