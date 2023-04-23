Россия представит современную антидопинговую систему, несмотря на сложности с WADA

Россия в процессе создания современной и высокотехнологичной антидопинговой системы, несмотря на сложные отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.



На этой неделе, 19 апреля, Госдума в третьем чтении приняла правительственный законопроект, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Фото: vk.com/rusada

— Россия, несмотря на нападки и сложные отношения с WADA, создает современную, высокотехнологичную систему, в которой работают профессиональные кадры, и совершенствование законодательной базы позволит еще более эффективно решать задачи, которые стоят перед агентством, — рассказал Матыцин.

По его словам, законопроект был частично подготовлен министерством спорта, он был обсужден и согласован с другими ведомствами. Министр считает, что закон послужит целям укрепления борьбы с допингом и «утверждения принципов честного спорта».

Отметим, что в марте президент WADA Витольд Банька признался, что не может полностью доверять российской антидопинговой системе. Он отметил, что РУСАДА сможет вернуть себе статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу только после того, как выполнит все условия для восстановления.

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Илина Хакимова