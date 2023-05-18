Россия работает над отменой виз со странами исламского мира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия работает над отменой визового режима со странами исламского мира, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



— В целом наше намерение — вообще отказаться от режима выдачи виз, потому что это очень важно и для туризма, и для бизнеса, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, особое место здесь занимает исламский мир: арабские и многие африканские страны — члены Организации исламского сотрудничества. Аналогичная работа идет и с азиатскими странами, такими как Индонезия, Малайзия.

— В странах Персидского залива идет в этом направлении сотрудничество. И, конечно, с такими странами, которые являются традиционными нашими партнерами, — Сирией, Ираком, Египтом. Многое уже сделано. И мы рассчитываем, что будет сделано еще больше.

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

За последние 6 лет товарооборот России с исламскими странами вырос в два раза. В 2022 году он достиг рекордных $153,6 миллиарда.

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Маргарита Головатенко