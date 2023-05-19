КГМУ увеличило стоимость капремонта учебно-лабораторного корпуса на улице Максима Горького

Фото: скриншот проектной документации

Как выяснило «Реальное время», стоимость контракта на проведение капремонта в здании КГМУ по улице Максима Горького, 35 увеличилась почти на 5 млн рублей. Еще в апреле казанский университет собирался выделить на его обновление 105,5 млн рублей, однако сейчас цена увеличилась до 110,4 млн.

Четырехэтажная постройка с общей площадью в 705,79 кв. метра является учебно-лабораторным корпусом (вспомогательный к основному, расположенный по ул. Бутлерова 49Б). Подрядчику необходимо заменить все инженерные системы, включая электро- и водоснабжение. Кроме того, обновление коснется фасада и кровли здания.

Также планируется, что исполнитель сможет сделать его доступным для инвалидов, установив пандусы и переделав лестницы с входными группами.

Фото: скриншот Google карты

Напомним, в середине апреля этого года уже сообщалось, что вуз ищет подрядчика для этого объекта. Тогда же отмечалось, что новая кровля здания должна быть коричневой, а наружные стены — бежевыми. Вместе с этим планировалась и покраска лестниц — они должны были быть серыми.

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Максим Кокунин