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КГМУ потратит 105 млн рублей на капремонт здания по улице Горького в Казани

10:05, 10.04.2023
КГМУ потратит 105 млн рублей на капремонт здания по улице Горького в Казани
Фото: скриншот проектной документации

Здание по улице Горького, 35 в Казани капитально отремонтируют. Постройка принадлежит КГМУ. Университет выделит 105,5 млн рублей на его ремонт.

В здании — 4 этажа. Исполнитель займется системой электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и другими видами работ. Еще подрядчик должен сделать здание доступным для инвалидов.

Кровля здания должна быть коричневой, а наружные стены — бежевыми. При этом металлические лестницы необходимо покрасить в серый цвет.

Фото: скриншот проектной документации

Все работы необходимо завершить в течение 5 месяцев с момента заключения договора. Заявки принимаются до 24 апреля.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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