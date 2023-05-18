Госдума приняла в первом чтении закон, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых дронов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит силовым структурам пресекать движение не только воздушных, но и наземных и водных беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. Уточняется, что пресечение движения будет производиться в том числе посредством уничтожения или повреждения беспилотников, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.

Действующее законодательство позволяет сотрудникам силовых ведомств противостоять только воздушным беспилотникам.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан. Последним запрет на использование беспилотников с 16 мая до конца июля ввел Санкт-Петербург.

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Айрат Назипов