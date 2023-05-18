Средний размер потребкредита в Татарстане превысил 300 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане средний размер потребительского кредита в апреле 2023 года составил 315 420 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 5,6%, или 16,7 тысячи рублей, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру потребкредита Татарстан по итогам апреля занял 13-е место в рейтинге из 20 регионов-лидеров. На первой строчке Москва (548 387 рублей), на второй — Московская область (461 289 рублей), а на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ (428 333 рубля).

В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область, Хабаровский, Приморский и Красноярский край, а также Тульская и Тюменская области. На 11-й строчке расположилась Омская область, на 12-й — Новосибирская область.

Замыкает топ-30 по итогам апреля Удмуртия. Средний размер потребкредита в республике составил 261 268 рублей, уменьшившись по сравнению с мартом на 2,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров составил 328,5 тысячи рублей, что стало рекордом. По сравнению с первым месяцем весны показатель вырос на 4,3%.

Напомним, за апрель 2023 года в Татарстане выдали 35 121 потребительский кредит. Это на 2,1% меньше, чем за март.



За январь — март в Татарстане выдали 95 384 потребительских кредита. Это на 5,4% меньше, чем за первый квартал 2022 года. По количеству выданных за первые три месяца года потребкредитов республика заняла 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров.



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Татьяна Демина