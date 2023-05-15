В Татарстане в апреле сократилась выдача потребкредитов
За апрель 2023 года в Татарстане выдали 35 121 потребительский кредит. Это на 2,1% меньше, чем за март, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.
По количеству выданных в апреле потребкредитов Татарстан занял 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров. Республика уступила Москве (64 526 кредитов), Московской области (55 152), Краснодарскому краю (40 587) и Санкт-Петербургу (38 364).
Топ-30 по итогам апреля замкнул Хабаровский край, жители которого взяли 10 891 потребительский кредит. Это на 7,7% больше, чем за предыдущий месяц.
Всего, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2023 года россияне взяли 1,07 млн кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 2,4% меньше, чем за первый месяц весны.
Напомним, за январь — март 2023 года в Татарстане выдали 95 384 потребительских кредита. Это на 5,4% меньше, чем за первый квартал прошлого года. По количеству выданных за первые три месяца года потребкредитов республика заняла 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров.
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