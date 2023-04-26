В первом квартале в Татарстане сократилась выдача потребкредитов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За январь — март 2023 года в Татарстане выдали 95 384 потребительских кредита. Это на 5,4% меньше, чем за первый квартал прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных за первые три месяца 2023 года потребкредитов Татарстан занял 5-е место среди 30 российских регионов лидеров. Республика уступила лишь Москве (170 732 кредита), Московской области (148 596), Красноярскому краю (110 724) и Санкт-Петербургу (105 253).

В десятку лидеров также попали Башкирия, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Кемеровская области. Топ-30 замкнула Белгородская область, где за первый квартал выдали 28 839 потребкредитов — на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, за январь — март этого года в России выдали 2,9 млн кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 0,6% меньше, чем за первый квартал 2022 года.

По данным НБКИ, в марте 2023 года в Татарстане средний размер выданных потребительских кредитов составил 310 266 рублей. По сравнению с февралем он вырос на 12,7%.

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Татьяна Демина