В августе в Иннополисе откроют лагерь для подростков из России и стран ОИС
В августе в Иннополисе планируется открыть международный лагерь для подростков из России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Приехать туда смогут участники в возрасте 14—18 лет, сообщил помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов, который принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
По его словам, смена пройдет по 5 направлениям: культура и искусство, дипломатия, медиа, туризм и цели устойчивого развития. Для иностранцев проведут экскурсию по республике. Им также предоставят возможность представить свою культуру в разных интерактивных форматах.
Чтобы принять участие, кандидат должен знать английский не ниже уровня В2 и иметь большое желание развивать международные отношения.
«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.
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