В августе в Иннополисе откроют лагерь для подростков из России и стран ОИС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе в Иннополисе планируется открыть международный лагерь для подростков из России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Приехать туда смогут участники в возрасте 14—18 лет, сообщил помощник раиса Татарстана, глава республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов, который принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».



По его словам, смена пройдет по 5 направлениям: культура и искусство, дипломатия, медиа, туризм и цели устойчивого развития. Для иностранцев проведут экскурсию по республике. Им также предоставят возможность представить свою культуру в разных интерактивных форматах.

Чтобы принять участие, кандидат должен знать английский не ниже уровня В2 и иметь большое желание развивать международные отношения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.



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Айрат Назипов