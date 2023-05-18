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Следком просит СИЗО для начотдела торговли Альметьевска

11:34, 18.05.2023
Следком просит СИЗО для начотдела торговли Альметьевска
Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

В Альметьевский горсуд поступило ходатайство о мере пресечения для 37-летнего Дамира Хабибуллина, начальника отдела торговли и потребительских услуг районного исполкома. Его задержали на этой неделе сотрудники ФСБ по подозрению в серии должностных преступлений и афер со сбором средств для мобилизованных на СВО земляков и членов их семей.

Сотрудники СК просят заключить чиновника под стражу. Ходатайство еще не рассмотрено, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Напомним, силовики установили факты перечисления на счет Хабибуллина от 15 до 50 тысяч рублей с предпринимателей в период с мая по декабрь 2022 года. При этом, по данным следствия, полномочия по сбору матпомощи участникам спецоперации в исполкоме на него не возлагали, и аккумулированные на личном счете средства были использованы на собственные нужды владельца.

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