Следком просит СИЗО для начотдела торговли Альметьевска

В Альметьевский горсуд поступило ходатайство о мере пресечения для 37-летнего Дамира Хабибуллина, начальника отдела торговли и потребительских услуг районного исполкома. Его задержали на этой неделе сотрудники ФСБ по подозрению в серии должностных преступлений и афер со сбором средств для мобилизованных на СВО земляков и членов их семей.



Сотрудники СК просят заключить чиновника под стражу. Ходатайство еще не рассмотрено, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Напомним, силовики установили факты перечисления на счет Хабибуллина от 15 до 50 тысяч рублей с предпринимателей в период с мая по декабрь 2022 года. При этом, по данным следствия, полномочия по сбору матпомощи участникам спецоперации в исполкоме на него не возлагали, и аккумулированные на личном счете средства были использованы на собственные нужды владельца.