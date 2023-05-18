Министр внешней торговли ОАЭ похвалил Татарстан за динамичное развитие

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочем завтраке «Международные тренды прямых иностранных инвестиций: роль России и стран организации исламского сотрудничества (ОИС)». Мероприятие организовано руководством Ежегодного инвестиционного форума в ОАЭ и прошло в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Деловой завтрак посвящен недавним изменениям в области прямых иностранных инвестиций между арабскими государствами, Россией и СНГ, а также ускорению достижения устойчивых инвестиций в странах. Как отметил Рустам Минниханов, Татарстан каждый год участвует в форуме в ОАЭ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы многому учимся у наших партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов, особенно в сфере привлечения инвестиций, развития исламского банкинга, халяль-индустрии. По всем вопросам налажены хорошие взаимоотношения, — подчеркнул он.

В свою очередь, министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди поприветствовал участников делового завтрака и отметил важность поднимаемых тем. Он также высказался о Татарстане:

— Это мой третий визит в Республику Татарстан, и я вижу, насколько динамично развивается регион, — сказал министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель министра торговли и промышленности Катара Султан Бин Рашид Аль-Хатер также отметил хорошую тенденцию в развитии сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что регулярные встречи на таких крупных площадках, как KazanForum, способствуют более тесному и всестороннему взаимодействию в самых разных областях.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, в свою очередь, рассказала об инвестиционном потенциале республики и обозначила наиболее приоритетные направления для инвестирования.

Сегодня в столице Татарстана начнется ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», который с этого года по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. Первые фотографии с мероприятия можно увидеть в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов