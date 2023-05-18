Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» — первые фото

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана начнется ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», который с этого года по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень.

«Реальное время» показывает первые фотографии с места проведения мероприятия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Целью Форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ежегодный Международный экономический форум России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова