В России предложили открыть представительство Торговой промышленной палаты Ирана

Фото: ТПП Татарстана

В Казани начинает свою работу Международный форум Торгово-промышленных палат (ТПП). Форум интегрирован в работу XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Сегодня состоялась встреча представителей бизнеса Татарстана и Ирана. Как рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, сейчас идет активная работа над открытием в стране представительства ТПП Ирана.

— Только по линии ТПП на Форуме будут присутствовать делегации 40 регионов России. И одна из наших задач — организовать взаимосвязи между регионами России и Ирана. На это и нацелены деловые советы двух стран, которые работают под крылом торгово-промышленных палат. Наша задача не только обсуждать трудности, которые есть, но и также предлагать решения для Правительства России, — сообщил он.

Фото: ТПП Татарстана

Его коллега из Ирана Голам Хоссейн Шафеи заявил, что отношения между Торгово-промышленными палатами России и Ирана «очень хорошие». Ресурсы и потенциал обеих стран в различных сферах могут стать отправной точкой и дать рывок развитию сотрудничества, считает он.

На участие в Международном форуме Торгово-промышленных палат зарегистрировались свыше 250 человек. Помимо ТПП России и их руководителей в Казань приехали руководители и представители торгово-промышленных палат Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана, Кыргызстана, Омана, Ирана, представители бизнес-сообщества Азербайджана и регионов России.

Международный форум торгово-промышленных палат проходит в Казани третий год подряд. Он будет длиться до 20 мая.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов