Международный форум торгово-промышленных палат 2023

С 17 по 20 мая в Казани при поддержке торгово-промышленной палаты Российской Федерации и личном участии президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина пройдет Международный форум торгово-промышленных палат. Форум интегрирован в работу XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Форум проходит в Казани третий год подряд. В 2023-м интерес к мероприятию выше. На сегодняшний день на участие в Форуме зарегистрировались свыше 250 человек: представители 33 регионов России, 43 торгово-промышленных палат, свыше 30 президентов торгово-промышленных палат России. А также руководители и представители торгово-промышленных палат Абхазии, Южной Осетии, Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан, Омана, Исламской республики Иран, представители бизнес-сообщества Азербайджанской Республики и регионов России. В Форуме принимает участие президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В рамках общей программы Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Международный форум торгово-промышленных палат представлен треком «Бизнес-возможности», в рамках которого состоятся панельные сессии, дискуссии, презентации инвестиционных проектов по следующим направлениям: пленарная сессия ТПП стран организации исламского сотрудничества (ОИС) «Слаженное взаимодействие и осмысление будущего», «Семейный бизнес: формируем ценности нового времени, сохраняя традиции», «Государство и бизнес в обеспечении цифровой безопасности», «Бизнес-диалог «Россия-Иран», «Юридическое сопровождение ВЭД — лучшие практики в области коммерческого арбитража», «Актуальные вопросы организации, поддержки и защиты инвестиций в России и странах ОИС».

Модераторами сессий выступят президент и вице-президенты Торгово-промышленной палаты РФ, председатель ТПП РТ. В Форуме принимает участие делегация из Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, а также делегации стран ОИС и СНГ.

Помимо культурной и деловой программы в рамках Форума пройдут: кулуарные встречи, презентация инвестиционных проектов, подписание меморандумов, двусторонние переговоры, закрытые совещания, неформальное общение, направленное на достижение бизнес-целей в рамках работы в дни XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Впервые в 2023 году в рамках KazanForum будет организована единая экспозиция Международного форума торгово-промышленных палат. В рамках которой будут презентованы условия и возможности всей развитой системы палат. Кроме того, представители бизнес-сообщества представят на выставке свой потенциал. На выставке будет представлено 13 компаний.

Для Республики Татарстан Международный форум торгово-промышленных палат является очередной демонстрацией инвестиционного и туристического потенциала республики, деловой активности, поддержкой статуса Татарстана как региона с развитым предпринимательством и стабильной экономикой.

Первый Международный форум ТПП Татарстан провел в 2021 году. Он стал частью KAZAN SUMMIT 2021. В нем приняли участие представители 38 регионов России. Это свыше 100 участников, 37 торгово-промышленных палат, 23 президента палат, 9 представителей зарубежных ТПП.

На полях KAZAN SUMMIT 2021 прошла одна из ключевых сессий «Международная система торговых и промышленных палат» с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В пленарной дискуссии приняли участие представители 38 регионов России и 9 стран мира.

В 2022 году Международный форум торгово-промышленных палат России и стран СНГ прошел с 18 по 21 мая. В нем приняли участие более 150 человек: представители 43 регионов России, 41 торгово-промышленной палаты, свыше 30 ррезидентов торгово-промышленных палат России. А также представители ТПП Республики Абхазия, Республики Узбекистан, Республики Кыргызстан, Турции. В рамках Форума было проведено 12 сессий, круглых столов, тренингов, мастер-классов. В мероприятиях форума приняло участие 44 спикера. Пленарная дискуссия на тему «Роль торгово-промышленных палат в международной ESG-повестке» прошла с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и президента ТПП РФ Сергея Катырина. В сессиях также приняли участие представители международных палат и системы ТПП России из разных регионов страны, почетные гости, партнеры и коллеги ТПП Татарстана, молодежное крыло системы ТПП.