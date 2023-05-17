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В Белоруссии могут создать площадки для ремонта и обслуживания российских самолетов

14:50, 17.05.2023
В Белоруссии могут создать площадки для ремонта и обслуживания российских самолетов
Фото: uacrussia.ru

В Белоруссии могут создать площадки для ремонта и сервисного обслуживания самолетов из России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в Республику российской авиатехники, — говорится в тексте.

Соответствующую возможность стороны обсуждают на международной выставке вооружения и военной техники «MILEX — 2023». Она проходит в Минске с 17 по 20 мая. ОАК впервые принимает в ней участие.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Месяц назад раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на производстве Минского завода гражданской авиации №407. Именно на этом предприятии будут собирать комплектующие для самолетов Ту-214.

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Айрат Назипов
Промышленность

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