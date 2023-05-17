В Белоруссии могут создать площадки для ремонта и обслуживания российских самолетов

В Белоруссии могут создать площадки для ремонта и сервисного обслуживания самолетов из России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

— Планируется наладить более тесное взаимодействие с белорусскими производителями, в том числе по наращиванию объема поставок авиационных компонентов, узлов и агрегатов. Также прорабатывается возможность создания площадок на территории Беларуси для ремонта и сервисного обслуживания поставленной в Республику российской авиатехники, — говорится в тексте.

Соответствующую возможность стороны обсуждают на международной выставке вооружения и военной техники «MILEX — 2023». Она проходит в Минске с 17 по 20 мая. ОАК впервые принимает в ней участие.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Месяц назад раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на производстве Минского завода гражданской авиации №407. Именно на этом предприятии будут собирать комплектующие для самолетов Ту-214.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов