На авиазаводе в Минске будут собирать комплектующие для самолетов Ту-214

Минский завод гражданской авиации №407 и Казанский авиационный завод намерены подписать «дорожную карту» на производство комплектующих для самолетов Ту-214. Об этом сообщил руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Виктор Щетько.

— К 2030 году этот завод планирует выйти на производство 70 самолетов Ту-214. Соответственно, наши заводы будут помогать изготавливать комплектации для этого завода. Мы будем делать компоненты для производства самолетов на Казанском авиационном заводе, — приводит его слова БЕЛТА.

Щетько рассказал, что на сегодняшний день уже многое сделано в части сотрудничества в секторе авиационного производства. Определены модели российских самолетов, по которым сейчас ведется активная работа. В рамках сотрудничества белорусская делегация посетит Казань, Ульяновск и Иркутск, где идет производство самолетов.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в декабре вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.



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Айрат Назипов