В выставке Russia Halal Market примут участие представители Ирана, Турции и Сенегала

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В выставке Russia Halal Market, которая пройдет в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», будут участвовать экспоненты из Ирана, Турции и Сенегала. Они представят кондитерские изделия и национальные сувениры, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов.

Акцент на Russia Halal Market сделали на производителей из Татарстана. Рустем Гайнуллов объяснил решение тем, что республика позиционируется как пилотный регион для продвижения халяльной продукции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на KazanForum, в рамках которого пройдет Russia Halal Market, зарегистрировалось рекордное количество участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого форум проходил под названием KazanSummit.



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Татьяна Демина