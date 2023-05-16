В выставке Russia Halal Market примут участие представители Ирана, Турции и Сенегала
В выставке Russia Halal Market, которая пройдет в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», будут участвовать экспоненты из Ирана, Турции и Сенегала. Они представят кондитерские изделия и национальные сувениры, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов.
Акцент на Russia Halal Market сделали на производителей из Татарстана. Рустем Гайнуллов объяснил решение тем, что республика позиционируется как пилотный регион для продвижения халяльной продукции.
Напомним, на KazanForum, в рамках которого пройдет Russia Halal Market, зарегистрировалось рекордное количество участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России.
ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого форум проходил под названием KazanSummit.
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