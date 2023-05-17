Саммит США, Австралии, Индии и Японии отменили из-за возможного дефолта США
Саммит четырехстороннего диалога по безопасности Quad с участием лидеров США, Австралии, Индии и Японии не сможет состояться из-за неразрешенной ситуации вокруг американского госдолга и возможного дефолта в стране, заявил австралийский премьер Энтони Албанезе.
— Встреча Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе, — сказал он.
Очередной саммит планировалось провести в Сиднее 23—24 мая.
Отметим, что накануне президент США Джо Байден отменил запланированные ранее поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за финансовой ситуации в его стране, передает «РИА Новости».
Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти.
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