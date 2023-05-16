Правительство завершает работу над проектом о въезде и выезде иностранцев

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Правительство России завершает работу над законопроектом, регулирующим условия въезда и выезда, а еще пребывания иностранных граждан, сказано в сообщении кабмина.



Завершается разработка плана мероприятий по реализации утвержденной президентом Концепции государственной миграционной политики на 2023—2025 годы.

— Предложения, которые легли в основу этих документов, были подготовлены федеральными органами власти при участии глав регионов и экспертов, — указывает правительство.

Планируется отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов только в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%). Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Реального времени»). При этом за январь — ноябрь 2022 года миграционный прирост достиг 9,1 тысячи человек. Подробнее — в материале издания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко