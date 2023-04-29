В Татарстане увеличился спрос на специалистов по охране труда

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане (и по России в целом) работодатели увеличили спрос на специалистов по

охране труда на 61%, по сравнению с прошлым годом. Эксперты hh.ru узнали, насколько высок спрос на новых специалистов в сфере промышленной безопасности, какие зарплаты предлагают сотрудникам по ОТиПБ, а также какие отрасли расширяют штат этими специалистами (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

С начала этого года на сервисе было размещено более 20 000 вакансий для специалистов по ОТиПБ, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Отметим, что в Татарстане спрос на специалистов по охране труда за год вырос на 61%, это самый высокий показатель по Приволжскому федеральному округу.

Фото: скриншот исследования

Наиболее яркий прирост спроса на данных специалистов зафиксирован у работодателей из отрасли тяжелого машиностроения. С начала года компании из этой индустрии разместили более 400 вакансий в целом по стране, что на 55% больше, чем в прошлом году.

Также высокий рост наблюдается и у работодателей из автобизнеса (+43%). Вырос спрос

на данных сотрудников и у компаний нефтегазового сектора (+33%). Также прирост вакансий заметен в сфере перевозок и логистики и в металлургической отрасли страны (по 28% новых вакансий в каждом секторе).

Стоит отметить, что вопрос высокой производительности актуален у многих представителей бизнес-сообщества.

Каждая четвертая (24%) российская компания занимается повышением производительности труда. Еще треть (35%) планируют приступить к этому в 2023 году. У каждой десятой компании (13%) запланировано увеличение инвестиций в новые технологии и мероприятия по повышению производительности труда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год изменились условия труда для специалистов по промбезопасности, их зарплата выросла на 11% (на 6,8 тыс. рублей).

На данный момент российские работодатели готовы платить специалисту по ОТиПБ до 64 тыс. рублей. Диапазон зарплат в сфере охраны труда в Татарстане — 41—70 тыс. рублей.

Татарстан занимает 8-е место в Приволжском федеральном округе по росту динамики вакансий. Так, по итогам марта в республике было открыто 19% вакансий от их общего количества в ПФО. Стоит отметить, что в марте этого года открыли на 18% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года.

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Илина Хакимова