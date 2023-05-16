Эльвира Набиуллина: российские инвесторы вернули из-за рубежа активы на 3 трлн рублей

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, что российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей, ранее замороженные за рубежом. Такое заявление она сделала в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

— У нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к 3 триллионам рублей, то есть это не маленькая сумма, — сказала она.

При этом она отметила, что было предпринято много шагов для того, чтобы разблокировать российские активы. Речь идет об автоматической принудительной конвертации депозитарных расписок, принудительном переводе учета прав в российскую учетную инфраструктуру и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе возможен в перспективе. Каких-либо конкретных сроков она называть не стала.

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Айрат Назипов