В Центробанке допустили обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе

Обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе возможен в перспективе. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

— В перспективе возможен обмен заблокированных акций на заблокированные акции. Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок — это выход из блокировки, — передает ее слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад Набиуллина заявила, что у России есть «подушка безопасности» в не подверженных санкциям активах, а потому страна может себя чувствовать спокойно. Глава финансового регулятора подметила, что Центробанк продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро. Она напомнила, что указом президента были введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Поэтому у РФ есть переговорная позиция по этому вопросу.

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Айрат Назипов