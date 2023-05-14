Открытие велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы в Казани перенесли на лето

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На месте осталось уложить верхний слой асфальта, нанести разметку и установить МАФы

В этом году завершат работы по созданию велопешеходного маршрута вдоль Кремлевской дамбы. Его открытие перенесли с весны на лето, сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов РТ».



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Точная дата пока не определена. На сегодня проведено берегоукрепление, земляные работы, устройство инженерных сетей и наружного освещения, высажены деревья и кустарники, организован посевной газон с автополивом.

Для завершения работ осталось уложить верхний слой асфальта, нанести разметку и установить малые архитектурные формы. Среди них скамейки, урны, площадка под ТБО, информационные стенды.



Велодорожка станет частью 42-километрового маршрута «От Голубых озер до Волги»

О планах проложить велопешеходный маршрут от главного дворца бракосочетаний в столице Татарстана — Центра семьи «Казан» — до Кремлевской набережной стало известно летом прошлого года. Работы стартовали в начале сентября.

Фото: фонд «Институт развития городов РТ»

Затраты оценивались в 317,6 миллиона рублей. Согласно проекту, работы требуется завершить до 28 июля 2023 года. Их физический объем оценивается в 1,95 км. На участке проектирования дорожки предусмотрено переустройство инженерных сетей, коммуникаций, а также устройство берегозащитных сооружений — габионов. В задании также указан монтаж системы автоматического полива, наружного освещения. Переустройство искусственных сооружений проектом не планируется.

Ширина вело- и пешеходной дорожки составит по 3 метра. По всему маршруту появятся зоны отдыха и выхода к воде, оборудованные урнами, велопарковками и поворотными скамейками-креслами. Также на месте высадят газон, деревья и кустарники — среди последних белая ива, татарский клен, шиповник. Планируется также установить 84 новые опоры освещения.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Маршрут пройдет по обеим сторонам дамбы от Центра семьи «Казан» до ул.Пролетарской. И станет важным этапом в реализации Стратегии развития Казанки. В рамках нее предполагается создать 42-километровый веломаршрут «От Голубых озер до Волги». Маршрут соединит будущие парки, возведенные в рамках Стратегии развития Казанки: «Парк горизонтов» у «Чаши», парк «Манзара» и Фестивальный квартал у подножия Казанского кремля.

Как уточнили в фонде «Институт развития городов РТ», также будет проведено благоустройство острова, расположенного по пути следования велопешеходного маршрута.

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Дарья Пинегина