Центробанк России продолжает работу по возврату международных резервов в евро и долларах

У России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах, а потому страна может себя чувствовать спокойно. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

— Представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы «догнали бы» нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики. Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля, — цитирует ее ТАСС.

Глава финансового регулятора подметила, что Центробанк продолжает работу по возврату международных резервов в долларах и евро. Она напомнила, что указом президента были введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Поэтому у РФ есть переговорная позиция по этому вопросу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе немецкое СМИ Die Welt сообщало, что замороженные российские активы в странах Евросоюза придется вернуть по завершении конфликта между Россией и Украиной. Авторы статьи отмечали, что, несмотря на политическую волю, страны ЕС не могут передать деньги Украине с юридической точки зрения. При этом страны «Большой семерки» продолжат блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов