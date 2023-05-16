Отели Казани полностью загружены на дни проведения KazanForum

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отели столицы Татарстана на дни проведения международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» загружены на 100%. Об этом сообщил руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

— Отельный фонд у нас перегружен на даты проведения форума. Собственно говоря, это не может не радовать, что к форуму интерес, что на форум едут, что форум является центром притяжения такого количеств друзей, партнеров и гостей нашей республики, — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что на KazanForum зарегистрировались рекордное количество участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России. Ее слова подтвердил Максим Денисов.



— Рекордные показатели по количеству гостей, по количеству высокопоставленных гостей, по количеству стран, все фиксируется. И большая нагрузка в целом на город выпадает, — сказал он.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

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Татьяна Демина