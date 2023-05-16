Россия увеличила вложения в госбумаги США

В марте объем вложений России в американские государственные бумаги вырос $75 млн до $77 млн. Такие данные опубликовал Минфин США.

Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года объем вложений в государственные бумаги США был на отметке $629 млн. В ноябре он составлял чуть больше $2 млрд.

В марте на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $68 млн. Месяцем ранее было $62 млн. На краткосрочные — $9 млн, тогда как в феврале было $13 млн.

Фото: cbr.ru

Подчеркнем, что Россия начала резко сокращать свои вложения в госдолг США весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.



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Айрат Назипов