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Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США

10:54, 16.05.2023 5
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Фото: pixabay.com

В марте объем вложений России в американские государственные бумаги вырос $75 млн до $77 млн. Такие данные опубликовал Минфин США.

Стоит отметить, что еще в декабре прошлого года объем вложений в государственные бумаги США был на отметке $629 млн. В ноябре он составлял чуть больше $2 млрд.

В марте на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $68 млн. Месяцем ранее было $62 млн. На краткосрочные — $9 млн, тогда как в феврале было $13 млн.

Фото: cbr.ru

Подчеркнем, что Россия начала резко сокращать свои вложения в госдолг США весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

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Айрат Назипов
ЭкономикаИнвестиции

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 май
    зачем?
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  • Анонимно 02:18
    Платим основному противнику по СВО... Гениально!
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  • Анонимно 03:25
    зачем нам госбумаги США???
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    Анонимно 08:37
    Для того чтобы рубль был менее дорогим, экономика гнилая наука!
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  • Анонимно 17:30
    Нужно вкладывать в производство, а не в америку деньги выкидывать. Детям бы дали на операции дорогие. Жильё и дороги построить.
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