Россия сократила в декабре в 3,3 раза объем вложений в госбумаги США — с $2,092 млрд до $629 млн

Россия в декабре 2022 года вложила в американские государственные ценные бумаги всего $629 млн — это в 3,3 раза меньше, по сравнению с ноябрем прошлого года.



В ноябре объем российских вложений составлял $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд, в сентябре — $2,015 млрд.

На уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта. А вот в феврале объем вложений в госбумаги США составлял $3,753 млрд.

В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $104 млн (в ноябре — $80 млн), на краткосрочные — $525 млн (в ноябре — $2,012 млрд).

Подчеркнем, что Россия начала резко сокращать свои вложения в госдолг США весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.



Крупнейшим держателем государственных бумаг США в декабре осталась Япония (около $1,07 трлн против $1,08 трлн в ноябре), сообщает ТАСС. Второе место с $867,1 млрд занял Китай ($870,2 млрд в ноябре), на третьем — Великобритания с $654,5 млрд ($645,8 млрд в ноябре).

В августе мы писали, что государственный долг США превысил $30 триллионов. Это произошло из-за неконтролируемого роста заимствований. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств — США напечатали $5,9 триллиона, страны Европы — €2,9 триллиона.

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Илина Хакимова