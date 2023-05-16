В начале мая в Татарстане подорожали бананы, соль и рис

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в начале мая подорожали некоторые продукты питания, в том числе бананы, соль, сахар, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Лидером по росту средних цен стала свежая белокочанная капуста — на 10,92%, до 26,9 рубля за килограмм.

Куры (кроме куриных окорочков) с 2 по 10 мая подорожали в Татарстане на 1,9%, до 154,66 руб./кг. На 2% за неделю выросла средняя цена килограмма бананов — она достигла 126,85 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике в начале мая подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, вареная колбаса, творог, вермишель, шлифованный рис, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности. Минимально за неделю выросли средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), полукопченую колбасу, подсолнечное масло, сахар-песок, подсчитали в Татарстанстате.

В начале мая также подорожали и другие овощи из «борщевого набора». Средняя цена лука выросла на 9,7%, моркови — на 4,71%, а столовой свеклы — на 1,46%.



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Татьяна Демина