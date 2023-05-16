В начале мая в Татарстане подорожала большая часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале мая в Татарстане зафиксировали рост средних цен на большую часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор — на свежую белокочанную капусту, столовую свеклу, репчатый лук и морковь. Подешевел лишь картофель — на 3,63%, до 27,75 рубля за килограмм.

Заметнее всего в республике со 2 по 10 мая подорожала капуста. Средняя цена выросла на 10,92%, до 26,91 рубля за один килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На 9,7% за неделю подорожал лук, до 64,7 руб./кг. Средняя цена килограмма моркови выросла на 4,71%, до 41,22 руб./кг, а столовой свеклы — на 1,46%, до 32,8 руб./кг, следует из подсчетов Татарстанстата.

За предыдущую неделю — с 27 апреля по 2 мая — в Татарстане подорожали все овощи «борщевого набора». Средняя цена капусты выросла на 13,6%, лука — на 9,5%, моркови — на 4,2%, картофеля — на 0,25%, а столовой свеклы — на 0,2%.

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Татьяна Демина