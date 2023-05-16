На содержание дорог в 30 районах Татарстана потратят почти 15 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Порядка 15 млрд рублей потратит ГКУ «Главтатдортранс» на содержание дорог в Татарстане. За эти деньги необходимо привести в порядок дорожное полотно в 30 районах республики.

Так, деньги выделили на Сармановский, Сабинский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, Агрызский, Алькеевский, Азнакаевский, Альметьевский, Зеленодольский, Муслюмовский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Мензелинский, Мамадышский, Лаишевский, Кукморский, Камско-Устьинский, Кайбицкий, Дрожжановский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Буинский, Арский, Атнинский, Апастовский, Актанышский и Аксубаевский районы.

Больше всего денег получит Тукаевский район. Там на дороги потратят 716 млн рублей. Меньше всего — Зеленодольский район, который получит 221,3 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Контракты будут действовать до конца 2026 года. До этого времени исполнитель должен обеспечить безопасное и бесперебойное движение по дорогам.

Напомним, в Татарстане планируют обновить более 280 км дорог регионального и местного значения. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



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Айрат Назипов