Оборот заведений общепита Татарстана в марте вырос на 24%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане по итогам марта 2023 года составил 5,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%.



Оборот рестораторов Татарстана в январе — марте составил более 15,6 млрд рублей, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В январе оборот ресторанов, баров, кафе и столовых республики составил 4,8 млрд рублей, в феврале — 4,9 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане по итогам февраля 2023 года составил 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 19,8%. В целом по итогам первых двух месяцев 2023 года оборот татарстанских заведений общепита достиг 9,8 млрд рублей. По сравнению с январем — февралем прошлого года он вырос на 16,3%.

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Маргарита Головатенко