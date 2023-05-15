В Татарстане рестораторы выручили более 15 млрд рублей с начала года

Оборот рестораторов Татарстана в январе — марте составил более 15,6 млрд рублей, что на 19% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, согласно данным Татарстанстата.



В январе оборот ресторанов, баров, кафе и столовых республики составил 4,8 млрд рублей, в феврале — 4,9 миллиарда.

Самым прибыльным месяцем в первом квартале 2023-го стал март: выручка была больше на 24% в сравнении с прошлым годом и составила 5,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане по итогам февраля 2023 года составил 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился на 19,8%. В целом по итогам первых двух месяцев 2023 года оборот татарстанских заведений общепита достиг 9,8 млрд рублей. По сравнению с январем — февралем прошлого года он вырос на 16,3%.

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Маргарита Головатенко