В Татарстане в феврале вырос оборот заведений общепита
Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане по итогам февраля 2023 года составил 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился 19,8%.
В целом по итогам первых двух месяцев 2023 года оборот татарстанских заведений общепита достиг 9,8 млрд рублей. По сравнению с январем — февралем прошлого года он вырос на 16,3%.
Напомним, в Татарстане в январе 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов составил 4,868 млрд рублей. В сопоставимых ценах по сравнению с декабрем прошлого года он упал на 12,7%.
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