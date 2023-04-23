В Татарстане в феврале вырос оборот заведений общепита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане по итогам февраля 2023 года составил 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он увеличился 19,8%.

В целом по итогам первых двух месяцев 2023 года оборот татарстанских заведений общепита достиг 9,8 млрд рублей. По сравнению с январем — февралем прошлого года он вырос на 16,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в январе 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов составил 4,868 млрд рублей. В сопоставимых ценах по сравнению с декабрем прошлого года он упал на 12,7%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина